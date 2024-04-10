Профицит федерального бюджета в марте составил 523,2 млрд рублей

По итогам первого квартала дефицит удержан на минимальном уровне 0,3% ВВПчитайте на monocle.ru: Статья по теме: Антон Силуанов: «Нужно сделать так, чтобы бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации» Сводка Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета в первом квартале принесла обнадеживающие новости.