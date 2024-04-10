Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сажин
    Меркурис- хоть и Британец, но не Идиот! Редко так бывает, что его мысли, но с моими совпадают! 🙏👌В Британии сообщи...
  • Гарий Щерба
    Все  ХОРОШО  и ЯСНО , а  ТОКУ ТО ...????СКР возбудил угол...
  • Россиянин
    Ну это вряд ли. Смертная казнь их не остановит.Бортников: Украин...

Профицит федерального бюджета в марте составил 523,2 млрд рублей

Профицит федерального бюджета в марте составил 523,2 млрд рублей

По итогам первого квартала дефицит удержан на минимальном уровне 0,3% ВВПчитайте на monocle.ru: Статья по теме: Антон Силуанов: «Нужно сделать так, чтобы бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации» Сводка Минфина о предварительной оценке исполнения бюджета в первом квартале принесла обнадеживающие новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх