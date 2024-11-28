Российские банки активно готовятся к повышению ставки ЦБ до 25%. В декабре ожидается рост до 23%, а в феврале — до 25% из-за всплеска инфляции, вызванного военными расходами и девальвацией рубля, прогнозируют аналитики.
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