Делаем хлеб главной закуской стола. Вместо банальной нарезки бутербродов сворачиваем из него «цветки»

По-настоящему интересную, яркую и вкусную закуску несложно сделать даже из обычного хлеба. Просто не нужно подавать его скучными бутербродами: намного вкуснее и уж точно эффектнее будет превратить несколько кусочков хлеба в «цветки» с ароматной чесночной пропиткой.