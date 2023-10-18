Steak Lovers
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Steak Lovers

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Делаем хлеб главной закуской стола. Вместо банальной нарезки бутербродов сворачиваем из него «цветки»

Делаем хлеб главной закуской стола. Вместо банальной нарезки бутербродов сворачиваем из него «цветки»

По-настоящему интересную, яркую и вкусную закуску несложно сделать даже из обычного хлеба. Просто не нужно подавать его скучными бутербродами: намного вкуснее и уж точно эффектнее будет превратить несколько кусочков хлеба в «цветки» с ароматной чесночной пропиткой.

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