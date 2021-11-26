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Петербуржцы застряли в «красной» пробке на КАД у Кудрово в последний рабочий день недели

Ранее на многокилометровые заторы пожаловались автомобилисты Всеволожского района, которые вынуждены стоять в пробках на въезде в Мурино.

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