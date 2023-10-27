Иркутск вновь принимает чемпионат и первенство СФО по плаванию

Соревнования пройдут с 30 октября по 2 ноября на площадке комплекса «Солнечный» в Иркутске. Участниками спортивного состязания станут около 400 спортсменов из восьми сборных команд сибирских регионов, сообщает областное правительство.
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