В кабмин направлен законопроект о праве на землю для семей с треми детьми

Глава комитета по труду Госдумы Ярослав Нилов отправил в правительство на заключение законопроект, согласно которому все семьи с тремя и более детьми смогут получить земельный участок или компенсацию, передает РИА Новости.
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