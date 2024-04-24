Губернатор Смоленской области сообщил о пожарах на объектах ТЭК после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским топливно-энергетическим объектам в двух районах Смоленской области начались пожары, сообщает 24 апреля губернатор Василий Анохин.
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