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Алькарас отыграл у Хуркача сет и брейк, дважды не подал на матч, но победил на решающем тай-брейке

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в Торонто обыграл Хуберта Хуркача – 3:6, 7:6(2), 7:6(3). Во втором сете он отыграл брейк.

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