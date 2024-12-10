У Мбаппе и Салаха – по 50 голов в ЛЧ! Вошли в клуб за один вечер

Догнали Индзаги. Исторический вторник в Лиге чемпионов – пополнился клуб бомбардиров с 50+ голами. Сначала Мохамед Салах забил «Жироне» и принес победу, а затем Килиан Мбаппе открыл счет в матче с «Аталантой».