У Мбаппе и Салаха – по 50 голов в ЛЧ! Вошли в клуб за один вечер

Догнали Индзаги. Исторический вторник в Лиге чемпионов – пополнился клуб бомбардиров с 50+ голами. Сначала Мохамед Салах забил «Жироне» и принес победу, а затем Килиан Мбаппе открыл счет в матче с «Аталантой».
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