Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 453 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Нет у них никакого навоза уже - все осталось в богатой Каз.ССР. А сегодня там зашкаливает импорт... всего и вся..."Если русские не ...
  • Вячеслав Пикулин
    странно еще один тут выступил киргиз я был в 80 увас проверял бригаду... и тут ты выскочил....  после 91г казахстан и...Семью мигрантов в...
  • Jubar
    Семью мигрантов в...

«Я хорошо понимаю, как устроена элита Кавказа»: Чубайс предсказал России тяжелейший распад и новую войну

«Я хорошо понимаю, как устроена элита Кавказа»: Чубайс предсказал России тяжелейший распад и новую войну

Антон Абухов В обозримом будущем РФ ожидают масштабные потрясения, вплоть до гражданской войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Самое главное из этой статьи, что  Чубайс и его сподвижники уж очень хотят чтобы наша страна повернулась с Востока на Запад,  чтобы &quot;просвещенный мир и цветущий сад&quot; и дальше грабил нашу страну, а нам это надо, ставят &quot;железный занавес&quot;, так и пусть продолжают жить в своём клоповнике!
Ответить
8 час.
Игорь Семиреченский
Увы, но уместней было бы упрекать не Россию, а именно только благодаря России и СССР уцелевшие и выжившие народы за то, что не спешат благодарно помочь русским, вновь осаждённым врагами. Так что уже и во мне, 70-летнем недобитом коммуняке, после украинского Майдауна всё крепнет убеждение, что и прочие наши бывшие братья и сёстры по СССР, не говоря уж о зарубежных &quot;братнёрах&quot;, всё более и более из своих некогда Россией и Советским Союзом спасённых, возрождённых и обогатившихся взаимно наций перерождаются в одно и то же стадо неблагодарных свиней, не так ли, чы зрозумило, алаверды, азохн вэй? А наше дело всегда правое, победа будет за нами! &lt;img src=&quot;https://dl.dropboxusercontent.com/s/7en94k1tqsmi0h2/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%A1%D0%BE%D0%B2.jpg?dl=0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;
Ответить
4 час.
Уя
Уфимцев я
Печально все это созерцать, на склоне лет, всем нам, которые из СССР родом... Кругом одни предатели и подлецы. Кто, скажите, этого рыжего еврея, предателя всего советского и ярого русофоба, выпустил на просторы Запада? Чтобы это дерьмо свербило на весь белый свет?.. Прав был товарищ Сталин: рецепт в таком случае один - Судоплатов, альпеншток, смерть врагам!..
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх