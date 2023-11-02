«Я хорошо понимаю, как устроена элита Кавказа»: Чубайс предсказал России тяжелейший распад и новую войну

Самое главное из этой статьи, что Чубайс и его сподвижники уж очень хотят чтобы наша страна повернулась с Востока на Запад, чтобы "просвещенный мир и цветущий сад" и дальше грабил нашу страну, а нам это надо, ставят "железный занавес", так и пусть продолжают жить в своём клоповнике!

Игорь Семиреченский

Увы, но уместней было бы упрекать не Россию, а именно только благодаря России и СССР уцелевшие и выжившие народы за то, что не спешат благодарно помочь русским, вновь осаждённым врагами. Так что уже и во мне, 70-летнем недобитом коммуняке, после украинского Майдауна всё крепнет убеждение, что и прочие наши бывшие братья и сёстры по СССР, не говоря уж о зарубежных "братнёрах", всё более и более из своих некогда Россией и Советским Союзом спасённых, возрождённых и обогатившихся взаимно наций перерождаются в одно и то же стадо неблагодарных свиней, не так ли, чы зрозумило, алаверды, азохн вэй? А наше дело всегда правое, победа будет за нами! <img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/7en94k1tqsmi0h2/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%A1%D0%BE%D0%B2.jpg?dl=0" alt="" title="">