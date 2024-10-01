Загадочные существа среди льдов Арктики: случайно попали на видео организмы, удивляющие своей живучестью Ольга БезродняяВ суровом арктическом климате удалось увидеть живые организмы, вызывающие удивление ученых.
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