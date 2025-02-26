«Они наделали глупостей, но теперь им надо красиво выйти из ситуации»

На днях в шведских СМИ появилась информация: Международный олимпийский комитет (МОК) призывает федерации по зимним видам спорта допустить российских и белорусских атлетов до отборочных соревнований к зимней Олимпиаде-2026.
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