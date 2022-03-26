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Жители Актау смогут летать в Лондон без пересадок

Жители Актау смогут летать в Лондон без пересадок

Казахстанская авиакомпания запустит прямой рейс из Актау в Лондон.  Полеты по направлению Актау-Лондон Air Astana откроет 31 марта, об этом в своем инстаграм аккаунте сообщила руководитель наземной службы авиакомпании в городе Актау Гульнара Декеева.

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