Жители Актау смогут летать в Лондон без пересадок

Казахстанская авиакомпания запустит прямой рейс из Актау в Лондон. Полеты по направлению Актау-Лондон Air Astana откроет 31 марта, об этом в своем инстаграм аккаунте сообщила руководитель наземной службы авиакомпании в городе Актау Гульнара Декеева.