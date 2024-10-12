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Конаковский округ знает, чем удивить туриста

Конаковский округ знает, чем удивить туриста

Про Завидово, практически как про Рим, можно сказать, что сюда ведут все дороги. Работы по созданию крупного транспортно-пересадочного узла, объединяющего транспорт автомобильный, железнодорожный и водный, еще продолжаются.

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