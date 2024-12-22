Бюджетные направления для путешествий из Санкт-Петербурга

Северная столица – город, полный очарования, а также отправная точка для множества увлекательных и доступных путешествий «Яндекс Путешествия» рассказали о пяти бюджетных направлениях, идеально подходящих для январских поездок из культурной столицы России.
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