В России на 20–38% выросли цены на овощи из «борщевого набора»

Цены на овощи, входящие в так называемый «борщевой набор», за год выросли в России на 20–38%. По данным исследования компании NTech, капуста подорожала на 38%, достигнув стоимости 28 рублей за килограмм, свекла — на 32% (35 рублей за килограмм), картофель — на 33% (41,5 рубля), лук — на 32% (45 рублей), а морковь — на 20% (43 рубля).