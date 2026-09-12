В России на 20–38% выросли цены на овощи из «борщевого набора»

Цены на овощи, входящие в так называемый «борщевой набор», за год выросли в России на 20–38%. По данным исследования компании NTech, капуста подорожала на 38%, достигнув стоимости 28 рублей за килограмм, свекла — на 32% (35 рублей за килограмм), картофель — на 33% (41,5 рубля), лук — на 32% (45 рублей), а морковь — на 20% (43 рубля).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
- ИС Продукт под подоз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым