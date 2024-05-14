Сегодня выведено так много разновидностей тюльпанов, что порой некоторые их сорта больше похожи на другие растения, чем на своих "классических" сородичей.
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- Сегодня выведено так много разновидностей тюльпанов, что порой некоторые их сорта больше похожи на другие растения, чем на своих "классических" сородичей
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