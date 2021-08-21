Почеттино рассчитывает на Месси в следующем туре чемпионата Франции

В последнем туре парижане со счетом 4:2 обыграли "Брест" без Неймара и Серхио Рамоса в составе. "ПСЖ" набрал максимальное количество очков по итогам трех туров французского национального первенства и занимает первую строчку в турнирной таблице.
В последнем туре парижане со счетом 4:2 обыграли "Брест" без Неймара и Серхио Рамоса в составе. "ПСЖ" набрал максимальное количество очков по итогам трех туров французского национального первенства и занимает первую строчку в турнирной таблице.
Свежие комментарии