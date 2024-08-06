Маск раскритиковал заявление премьера Британии Стармера о беспорядках в стране

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск раскритиковал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что происходящие сейчас в стране беспорядки — это не протесты, а обычное насилие, и что правительство не потерпит атак на мечети и мусульманские общины.