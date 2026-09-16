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Авторадио

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Россияне готовы рожать больше детей ради сохранения льготной ипотеки

Каждый пятый участник опроса готов рассмотреть рождение второго или третьего ребёнка, если это поможет сохранить льготную ставку по семейной ипотеке.

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