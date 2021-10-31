Врач Тяжельников: контрастный душ и зарядка помогут справиться с метеозависимостью

Чтобы справиться с метеозависимостью, стоит начать принимать контрастный душ и делать зарядку. Такие советы дал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Чтобы справиться с метеозависимостью, стоит начать принимать контрастный душ и делать зарядку. Такие советы дал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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