Как иркутская мастерская Reccap превращает крышечки и банки в искусство, шахматы и проект на Байкале

Когда впервые видишь серьги, сделанные из бывшей банки газировки, или мозаичный портрет, собранный из тысяч пластиковых крышечек, первая мысль — как такое вообще возможно? Вторая — почему это выглядит настолько стильно? История о том, как отходы превращаются в предметы, которые хочется носить, дарить и показывать гостям, началась в Иркутске совсем недавно, но уже успела выйти далеко за пределы города.