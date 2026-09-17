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stroimdom21

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Как иркутская мастерская Reccap превращает крышечки и банки в искусство, шахматы и проект на Байкале

Как иркутская мастерская Reccap превращает крышечки и банки в искусство, шахматы и проект на Байкале

Когда впервые видишь серьги, сделанные из бывшей банки газировки, или мозаичный портрет, собранный из тысяч пластиковых крышечек, первая мысль — как такое вообще возможно? Вторая — почему это выглядит настолько стильно? История о том, как отходы превращаются в предметы, которые хочется носить, дарить и показывать гостям, началась в Иркутске совсем недавно, но уже успела выйти далеко за пределы города.

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