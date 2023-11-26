Бывший агент ЦРУ Джонсон: ВСУ не смогут продержаться в конфликте до февраля

Бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works предрек, что Вооруженным силам Украины не получится удержать свои позиции в конфликте с Россией до февраля 2024 года.
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