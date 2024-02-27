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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии полицейские обсудили с педагогами буллинг в школах, вождение подростками автомобиля без прав, увлечение электронными сигаретами, бесконтрольное интернет-общение

В Северной Осетии полицейские обсудили с педагогами буллинг в школах, вождение подростками автомобиля без прав, увлечение электронными сигаретами, бесконтрольное интернет-общение

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Правобережному району совместно с педагогами-психологами и завучами школ по воспитательной работе провели совещание по повышению эффективного взаимодействия с целью предупреждения вовлечения молодежи в деструктивные действия.

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