США выбрали поле боя с Россией. Последовал чёткий ответ Кремля

Соединённые Штаты Америка выбрали поле боя с Россией. В США признали: Вашингтон скрывал долгие годы, что не только разрабатывает, но и уже размещает оружие в космосе.
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