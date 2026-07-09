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Зеленский прокомментировал протест во Львове и признал кризис доверия к ВСУ

Владимир Зеленский, комментируя массовый протест жителей Львова против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), признал крайне негативное отношение граждан к украинским военным.

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