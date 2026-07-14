Закроют все проливы. В войну на Ближнем Востоке вступили Саудовская Аравия и хуситы

Война на Ближнем Востоке вступила в стадию стремительной эскалации. Иран отвечает на атаки Соединенных Штатов Америки, поражая военные базы Пентагона в Персидском заливе, Ормузский пролив закрыт, а хуситы обещают заблокировать проход в Красное море, что поднимет нефтяные цены до рекордного показателя .