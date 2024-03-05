Российский «Искандер» уничтожил американский HIMARS в Херсонской области

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко во вторник, 5 марта, заявил, что российские военные ракетным комплексом «Искандер» уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, – сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии