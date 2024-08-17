Уолц рассказал о работе Харрис в Макдональдсе

Вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в отличие от своего конкурента Дональда Трампа начала свою карьеру в сети фастфуда «Макдональдс» и умеет сервировать мороженое, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее напарника в выборах Тима Уолца.