Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

«Майами» поборется за Джеймса Хардена (Шэмс Чарания)

«Филадельфия» обменяет звездного разыгрывающего Джеймса Хардена, который воспользовался опцией продления контракта на сезон-23/24 стоимостью 35,6 миллиона долларов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх