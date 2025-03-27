Планета алкоголиков переходит в Овен: астролог рассказала, как обезопасить себя

Конец марта, а за ним и апрель будут непростыми с точки зрения астрологии: 29 марта нас ждет солнечное затмение, 31 марта Нептун переходит в знак Овна, а он попадает в этот знак раз в 15 лет, а Нептун и Сатурн готовятся к соединению в знаке Овен – такое последний раз было 12 тысяч лет назад .