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Часов Яр. Август 2024

Часов Яр. Август 2024

Фотографии текущего состояния Часов Яра на конец августа 2024 года. На данный момент основные бои идут за каналом Северский Донец - Донбасс, где ВС РФ создали плацдарм и расширяют его в направлении центра города.

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