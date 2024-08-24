Часов Яр. Август 2024

Фотографии текущего состояния Часов Яра на конец августа 2024 года. На данный момент основные бои идут за каналом Северский Донец - Донбасс, где ВС РФ создали плацдарм и расширяют его в направлении центра города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии