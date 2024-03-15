«Такая традиция»: Семья Пиотровских вместе проголосовала на президентских выборах

Михаил и Борис Пиотровский высоко оценили организацию пунктов голосования. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский проголосовал на выборах президента России вместе со своим сыном, вице-губернатором Петербурга Борисом Пиотровским, и другими членами семьи.
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