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Иркутск Сегодня

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  • fannieprize
    🙏🙏🙏Дмитрий Поздняков...
  • Евгений Дудко
    майнинг майнинг , биткойн а если я нарисую какой нибудь трикойн на газетке и объявлю его платёжным средством это буде...В Боханском район...
  • Людмила Лепаева
    Ферму прикрыли в хозяев нет может плохо искалиМайнинговую ферму...

Часть деревни Карлук и двух ДНТ в Иркутском районе остались без света 31 марта

Утром 31 марта авария оставила без света часть деревни Карлук. Под отключение попали дома на улицах Андрея Елизарова, Валерия Хмыльнина, Вячеслава Колосова, Горный, Дачная, Дубравная, Земляничная, Зураба Пилиева, Кедровая, Коваленкова, Лесная, Романа Ипатова, Сергея Коваленкова, Ягодная.

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