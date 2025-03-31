Часть деревни Карлук и двух ДНТ в Иркутском районе остались без света 31 марта

Утром 31 марта авария оставила без света часть деревни Карлук. Под отключение попали дома на улицах Андрея Елизарова, Валерия Хмыльнина, Вячеслава Колосова, Горный, Дачная, Дубравная, Земляничная, Зураба Пилиева, Кедровая, Коваленкова, Лесная, Романа Ипатова, Сергея Коваленкова, Ягодная.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии