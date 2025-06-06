Противник нанёс удар по зданию суда в Белгороде во время нахождения там губернатора Гладкова

Враг не останавливает удары по российскому приграничью. После террористической атаки на железнодорожную инфраструктуру под Прохоровкой, в результате чего было повреждено ж/д полотно и задержаны несколько поездов в направлении областного центра и обратно, новая атака.
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