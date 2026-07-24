Лавров назвал отказ Украины от плана США высокомерным и презрительным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Министров иностранных дел государств-членов ШОС назвал высокомерным и презрительным отторжение Украиной американского плана по урегулированию конфликта.
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