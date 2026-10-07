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Царьград

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Der Spiegel: ЕС потребовал от США письменных гарантий по экспорту дизеля

Der Spiegel: ЕС потребовал от США письменных гарантий по экспорту дизеля

Дипломаты ЕС выразили недоверие к заверениям Вашингтона о неограничении экспорта дизельного топлива. ЕС требует от США письменных гарантий, опасаясь негативного экономического воздействия в случае запрета поставок.

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