Der Spiegel: ЕС потребовал от США письменных гарантий по экспорту дизеля

Дипломаты ЕС выразили недоверие к заверениям Вашингтона о неограничении экспорта дизельного топлива. ЕС требует от США письменных гарантий, опасаясь негативного экономического воздействия в случае запрета поставок.
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