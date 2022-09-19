ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

654 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кусаин Альменов
    Для Конева это не к сожалению. Он не пострадал, не похудел, не поправился. И далее получал звания, должности, ордена-...Почему Ивана Коне...
  • Владимир
    К сожалению, было и такое в биографии Ивана Конева.Почему Ивана Коне...
  • Кусаин Альменов
    Не надо забывать про Вяземскую катастрофу. Где роль Маршала Советского Союза (а тогда генерал полковника) очень негат...Почему Ивана Коне...

Танки древности - боевые колесницы и слоны

Танки древности - боевые колесницы и слоны

Боевые колесницы и боевых слонов не зря называют танками древности. В десятках, если не сотнях, битв они показали себя с самой наилучшей стороны и одним только своим видом наводили ужас на войска противника и вызывали панику и хаос в его рядах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх