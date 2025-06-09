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Модный ад: шесть смертных грехов российского пляжного стиля-2025

Модный ад: шесть смертных грехов российского пляжного стиля-2025

Лето — время шорт, шлепок и шляп. Фэшн-лаборатории «Погода мод» и «Модная железа» провели масштабный опрос 11 000 россиян от Калининграда до Владивостока и выявили тревожную тенденцию: 73% отдыхающих сознательно нарушают все каноны пляжного стиля.

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