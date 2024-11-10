В Avowed не будет любовных историй наподобие Baldur's Gate 3 – отношения между персона...

В Avowed не будет любовных историй наподобие Baldur's Gate 3 – отношения между персонажами будут развиваться иначеВ Avowed не будет системы романтических отношений, подобной той, что была в Baldur’s Gate 3 или других подобных играх.
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