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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

В Avowed не будет любовных историй наподобие Baldur's Gate 3 – отношения между персона...

В Avowed не будет любовных историй наподобие Baldur's Gate 3 – отношения между персона...

В Avowed не будет любовных историй наподобие Baldur's Gate 3 – отношения между персонажами будут развиваться иначеВ Avowed не будет системы романтических отношений, подобной той, что была в Baldur’s Gate 3 или других подобных играх.

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