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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свищев об иске Украины в CAS из-за восстановления ОКР: «Ничего у них не получится. Лучше бы эти усилия и средства направили на развитие спорта в своей стране»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о попытке Национального олимпийского комитета (НОК) Украины оспорить в CAS восстановление статуса Олимпийского комитета России.

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