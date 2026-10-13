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Сибига призывает Запад задавить Россию санкциями за потопленные суда у Болгарии

Сибига призывает Запад задавить Россию санкциями за потопленные суда у Болгарии

Украина призывает европейских партнёров незамедлительно усилить санкции против России, чтобы защитить свободу судоходства в Чёрном море.

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