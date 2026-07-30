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«Росатом» сорвал сроки строительства АЭС в Индии и запросил повышение сметы на 55%

«Росатом» сорвал сроки строительства АЭС в Индии и запросил повышение сметы на 55%

Стоимость строительства четырех новых энергоблоков АЭС «Куданкулам» в Индии, которые возводит «Росатом», выросла на 55% по сравнению с оценкой 2024 года и достигла 1,38 трлн индийских рупий (около $14,4 млрд).

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