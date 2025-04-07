Сегодня у каждого нормального мужика есть повод выпить. День рождения отмечает та, кто каждому россиянину как родная.
Без шума и пыли: что сделала Матвиенко для России
Комментарии
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И
Ириша
Да, несчастья страны ее обходят стороной, все сильнее и тяжелее становится наша героиня, как золото в стакане это через увеличительное стекло!!!
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12 час.
АБ
Антон Беликов
Валентина Ивановна ! С днём рождения! Продолжайте трудиться на благо русского народа! Благодарим Вас за "Таганрогский трамвай"! Удачи во всех начинаний.
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12 час.
Галина
На пенсию бабуля, к внукам.Всему свое время.Дайте дорогу молодым.
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1 час.
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