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УтроNews

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Без шума и пыли: что сделала Матвиенко для России

Без шума и пыли: что сделала Матвиенко для России

Сегодня у каждого нормального мужика есть повод выпить. День рождения отмечает та, кто каждому россиянину как родная.

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Комментарии
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И
Ириша
Да, несчастья страны ее обходят стороной, все сильнее и тяжелее становится наша героиня, как золото в стакане это через увеличительное стекло!!!
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12 час.
АБ
Антон Беликов
Валентина Ивановна ! С днём рождения! Продолжайте трудиться на благо русского народа! Благодарим Вас за &quot;Таганрогский трамвай&quot;! Удачи во всех начинаний.
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12 час.
Галина
На пенсию бабуля, к внукам.Всему свое время.Дайте дорогу молодым.
Ответить
1 час.
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