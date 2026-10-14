Европейцы делают всё возможное для затягивания вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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