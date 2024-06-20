Андрей Деркач: Что сделало Зеленского нелегитимным? Тень Януковича и страх Порошенко

Как тень Януковича в Ростове и страх Порошенко сделали Зеленского нелегитимным. 28 февраля 2014 года Виктор Янукович вышел на пресс-конференцию в Ростове, объяснил несправедливость и незаконность, извинился перед народом и, если помните, сломал карандаш.