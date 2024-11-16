Работавший дальнобойщиком боец ВСУ Дацье рассказал, как его мобилизовали в рейсе

Пленный украинский боец Владимир Дацье заявил, что внезапно оказался в армии после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) остановили его "проверить документы".
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