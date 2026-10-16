Участие Пекина в российских арктических проектах стартовало в 2013 году. Тогда китайская национальная нефтегазовая компания CNPC приобрела 20%-й пакет акций в «Ямале СПГ».
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