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Армия России нанесла удар по руководителям СБУ в Харькове

Армия России нанесла удар по руководителям СБУ в Харькове

Армия России нанесла ракетный удар по зданию Службы безопасности Украины по Харьковской области. Ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения "Кракен", сообщили в Минобороны России.

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