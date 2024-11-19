В Госдуме рассказали, кто будет больше платить за капремонт в 2025 году

Процедура начисления взносов за капремонт изменится Минстрой России разработал поправки к процедуре начисления взносов на капитальный ремонт с 2025 года, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
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